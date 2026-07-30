Целью ночного удара ВС РФ стал завод в Ровно, снабжавший топливом «Фламинго» и «Гром-2»

Российские военные минувшей ночью нанесли результативный удар по предприятию, обеспечивавшему украинские ракетные программы. О поражении цели доложили в Министерстве обороны РФ.

Под огонь попал химический завод в городе Ровно. На его мощностях выпускались комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для целого ряда вооружений: крылатых ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7 и FP-9, а также для «Гром-2». Таким образом, нанесён серьёзный урон производственной цепочке, обеспечивавшей противника высокоточными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что в результате масштабной ночной атаки Армия России нанесла удары по двум киевским предприятиям, завязанным на выпуск дронов. Один из объектов — завод «Маяк», где производили боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2. Кроме того, поражён электротехнический завод, на котором, по данным ведомства, собирали разведывательные и ударные беспилотники средней дальности, включая мультикоптерные модели. Также зафиксировано попадание по сборочному предприятию артиллерийско-стрелковой промышленности.