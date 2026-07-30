ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают мультикоптерные БПЛА

Российские войска нанесли удары по двум предприятиям в Киеве, связанным с производством беспилотников и комплектующих для них. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, одной из целей стал завод «Маяк». Утверждается, что там выпускали боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2.

«Поражены в городе Киев: сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, удар пришёлся по электротехническому заводу, где, по версии российской стороны, производили разведывательные и ударные беспилотники средней дальности, включая аппараты мультикоптерного типа.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время удара Российской армии по Львову повреждения получил завод, где впускают и обслуживают двигатели для беспилотников и дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».