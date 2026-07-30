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30 июля, 06:58

ВС РФ поразили два завода в Киеве, где собирают мультикоптерные БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские войска нанесли удары по двум предприятиям в Киеве, связанным с производством беспилотников и комплектующих для них. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, одной из целей стал завод «Маяк». Утверждается, что там выпускали боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2.

«Поражены в городе Киев: сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, удар пришёлся по электротехническому заводу, где, по версии российской стороны, производили разведывательные и ударные беспилотники средней дальности, включая аппараты мультикоптерного типа.

ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет
ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет

Ранее Life.ru рассказывал, что во время удара Российской армии по Львову повреждения получил завод, где впускают и обслуживают двигатели для беспилотников и дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».

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