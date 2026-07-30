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Регион
30 июля, 06:48

ВС РФ поразили во Львове завод, выпускающий двигатели для дронов и «Фламинго»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские войска нанесли удар по Львовскому авиационному заводу ЛДАРЗ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ утром 30 июля.

По данным ведомства, предприятие занималось выпуском, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей. Такие установки применяются в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго».

В Минобороны также заявили, что завод обслуживал двигатели для беспилотников большой и средней дальности.

ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет
ВС РФ ударили по заводу «Лорта» во Львове, выпускающему электронику для ракет

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод (ЛДАРЗ) — это одно из ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, основанное в 1939 году и специализирующееся на ремонте и модернизации самолётов семейства МиГ (МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27 и МиГ-29). Являясь единственным в стране предприятием, которое восстанавливает и модернизирует истребители МиГ-29 для Воздушных Сил ВСУ, завод с 2014 года поставил военным около 40 таких машин, включая модернизированные версии МиГ-29МУ1 и многоцелевой МиГ-29МУ2. Предприятие также выполняло заказы для ряда зарубежных стран, однако его работа была нарушена в 2022 году, когда в результате ракетного удара часть его мощностей была разрушена. В 2025 году также сообщалось о новых ударах по объектам завода, на которых производились беспилотники.

Напомним, что в ночь на 30 июля в ряде регионов Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В Минобороны раскрыли полный список поражённых целей.

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