30 июля взрывы прозвучали во Львове и Ивано-Франковской области

Во Львове и Ивано-Франковской области сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги, объявленной на Украине. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

«Во Львове слышны взрывы. На Ивано-Франковщине также были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога активна как минимум в 10 украинских регионах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу Украины с применением баллистических ракет. В Святошинском районе огонь распространился на территории нежилой застройки, возгорание также произошло в гаражном кооперативе. Ещё один пожар зафиксировали в районе Оболонь, где загорелись нежилые здания.