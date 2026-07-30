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30 июля, 02:44

30 июля взрывы прозвучали во Львове и Ивано-Франковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dahhi doo

Во Львове и Ивано-Франковской области сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги, объявленной на Украине. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

«Во Львове слышны взрывы. На Ивано-Франковщине также были слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога активна как минимум в 10 украинских регионах.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке на столицу Украины с применением баллистических ракет. В Святошинском районе огонь распространился на территории нежилой застройки, возгорание также произошло в гаражном кооперативе. Ещё один пожар зафиксировали в районе Оболонь, где загорелись нежилые здания.

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Тимур Хингеев
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