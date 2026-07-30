В ночь на 30 июля в Киеве и Львове прогремела серия мощных взрывов. Российские военные наносили массированный комбинированный удар по территории Украины, используя баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Атака продолжалась в течение всей ночи. На месте поражённых объектов очевидцы сообщают о сильном зареве от пожаров, пишет SHOT.

Россия нанесла удары по Украине баллистическими и гиперзвуковыми ракетами и БПЛА. Видео © Telegram / Украина.ру / Yan Dobronosov / Анатолий Шарий

Атака по украинским городам наносится баллистическими ракетами «Искандер-М», гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», Х-101 и дронами типа «Герань».

Первые взрывы в Киеве прогремели около 00:40. В ходе масштабной воздушной атаки были поражены военные склады в Святошинском и Оболонском районах. Свидетели сообщают о сильном зареве и дыме. Помимо этого, часть жителей осталась без электричества.

Загорелись склады «Новой почты» рядом с Полтавой. Именно это предприятие используют власти Киева для хранения и транспортировки военных грузов.

В Виннице наблюдается серьёзный пожар и столб дыма после атаки ракетами. Ближе к 04:30 утра ракеты Х-101 атаковали объекты во Львове. Было слышно не менее 10 взрывов и видно зарево от пожара.

Также под атакой были Хмельницкий, Днепропетровск, Полтава, Винница и другие.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил об атаке на столицу Украины с применением баллистических ракет. По его данным, после падения обломков в нескольких районах города возникли возгорания.