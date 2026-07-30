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29 июля, 23:17

Взрывы прогремели в Киеве, Полтаве и Кривом Роге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

В ночь с 29 на 30 июля взрывы звучат в Киеве, Кривом Роге и Полтаве. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.

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Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля. По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.

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Виталий Приходько
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