Станции киевского метро заполонили люди, которые разбили палатки и готовятся провести ночь под землёй из-за угрозы ударов. Скопление людей настолько огромное, что на платформах и в вестибюлях практически нет свободного места. Об этом пишет украинское издание Insider.ua.

В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей. Видео © Telegram / Insider.ua

По данным издания, в Киеве в настоящее время ограничен вход в метрополитен, поскольку все станции переполнены людьми.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля. По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.