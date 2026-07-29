Вероятность массированного удара по территории Украины в ночь на 30 июля остаётся высокой. Об этом после доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский.

По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.

«Каждый из партнёров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», — заявил Зеленский.

29 июля российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые использовали для снабжения ВСУ. Для атаки военные задействовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В порту Одессы российские силы уничтожили резервуар с горюче-смазочными материалами. В порту Южный удары пришлись по двум сухогрузам, доставившим грузы военного назначения. Ещё одно судно атаковали в Чёрном море северо-западнее острова Змеиный, когда оно направлялось в Одессу с партией снабжения для украинской армии. Все цели относились к системе военной логистики Украины.