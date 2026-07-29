Одесскую промзону навестили «гости»: Сообщается о новых ударах России по целям на Украине
Поддубный: ВС РФ нанесли новые удары по промзоне Одессы
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ВС РФ нанесли удары по объектам в промышленной зоне Одессы. Об этом сообщил военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный в MAX.
По предварительным данным, целью атаки стала территория завода «Стальканат». Как заявил Поддубный, на предприятии украинские формирования могли заниматься сборкой беспилотников дальнего действия.
Военкор сообщил о поражении новых целей в промзоне города. Других подробностей о последствиях атаки он не привёл.
Ранее российские военные нанесли удары по судам, перевозившим вооружение и военное имущество для украинских портов Одессы и Черноморска. По данным Минобороны РФ, два сухогруза получили критические повреждения до захода в акваторию терминалов.
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