Грузы для фронта уничтожены: ВСУ потеряли очередные «плавучие склады» западного оружия

Вечером 28 июля и в ночь на 29 июля российские военные продолжили операцию по изоляции украинских портов. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

Восточнее Одессы два морских судна типа «сухогруз» получили критические повреждения прямо на переходе морем. Корабли перевозили вооружение и военное имущество для разгрузки в гаванях Одесса и Черноморск.

Уничтожение транспортов произошло до их захода в акваторию терминалов. Это предотвратило пополнение арсеналов противника новыми партиями западной техники.

Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.