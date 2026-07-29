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29 июля, 09:10

«Отрезали от Украины»: В США заявили об изоляции Одессы из-за российских ударов

Миршаймер: Удары по Одессе фактически отрезали город от Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Российские удары по Одессе фактически отрезали город от остальной части Незалежной. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

«Если посмотреть на российские удары по Одессе, они практически отрезали её от остальной части страны», — сказал он.

По словам эксперта, утрата черноморского порта в перспективе обернётся для украинской стороны тяжёлыми последствиями. Он пояснил, что именно через этот узел шли поставки пшеницы на экспорт и ввоз разных товаров, в том числе вооружения.

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До этого польское издание Myśl Polska со ссылкой на украинские данные сообщило, что Россия заблокировала работу украинских портов в Чёрном море. Иностранные суда перестали заходить в Одессу, Черноморск и Южный. По информации Администрации морских портов Украины, в этих трёх гаванях сейчас нет ни одного зарубежного судна. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявлял, что судовладельцы сами решили временно приостановить заходы из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

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Вероника Бакумченко
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