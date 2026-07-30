Кличко сообщил о пожарах в Киеве после ударов баллистическими ракетами

Киевский мэр Виталий Кличко заявил об атаке на столицу Украины с применением баллистических ракет. По его данным, после падения обломков в нескольких районах города возникли возгорания.

В Святошинском районе огонь распространился на территории нежилой застройки, возгорание также произошло в гаражном кооперативе. Ещё один пожар зафиксировали в районе Оболонь, где загорелись нежилые здания.