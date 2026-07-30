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30 июля, 02:26

Кличко сообщил о пожарах в Киеве после ударов баллистическими ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киевский мэр Виталий Кличко заявил об атаке на столицу Украины с применением баллистических ракет. По его данным, после падения обломков в нескольких районах города возникли возгорания.

В Святошинском районе огонь распространился на территории нежилой застройки, возгорание также произошло в гаражном кооперативе. Ещё один пожар зафиксировали в районе Оболонь, где загорелись нежилые здания.

В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей
В Киеве ограничили вход в метро из-за наплыва людей

Ранее Life.ru писал, что в ночь с 29 на 30 июля взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге и Полтаве. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в восьми областях, а также в Киеве. В связи с этим Польша подняла в воздух истребители и привела ПВО и РЛС в состояние боевой готовности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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