Польша подняла авиацию на фоне активности России на Украине

Вооружённые силы Польши привели в действие систему противовоздушной обороны и авиацию на фоне активности российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

«В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооружённых сил Польши задействовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении. Начали действовать истребители и самолёты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки пришли в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении.

В польском командовании подчеркнули, что предпринятые действия имеют превентивный характер. Их цель — обеспечить контроль над воздушным пространством и повысить уровень защиты приграничных районов, расположенных рядом с зоной боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что в ночь с 29 на 30 июля взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге и Полтаве. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черниговской областей.