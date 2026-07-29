В румынском городе Констанца закрыли порт из-за угрозы взрыва

Движение судов в румынском порту Констанца полностью остановлено из-за угрозы взрыва. Данную информацию передаёт телеканал Digi24.

«Манёвры морских и речных судов в северном и южном портах Констанцы приостановлены по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, поводом для экстренных мер стал подозрительный багаж, обнаруженный в районе пассажирского терминала. Портал hotnews.ro уточняет, что звонок о заложенной бомбе поступил на номер экстренных служб около 11:30.

Сейчас из административного здания эвакуировали персонал, а на территорию прибывают дополнительные наряды полиции. Специалисты уже приступили к проверке помещений.