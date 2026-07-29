В румынском городе Констанца закрыли порт из-за угрозы взрыва
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Движение судов в румынском порту Констанца полностью остановлено из-за угрозы взрыва. Данную информацию передаёт телеканал Digi24.
«Манёвры морских и речных судов в северном и южном портах Констанцы приостановлены по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, поводом для экстренных мер стал подозрительный багаж, обнаруженный в районе пассажирского терминала. Портал hotnews.ro уточняет, что звонок о заложенной бомбе поступил на номер экстренных служб около 11:30.
Сейчас из административного здания эвакуировали персонал, а на территорию прибывают дополнительные наряды полиции. Специалисты уже приступили к проверке помещений.
Напомним, что ранее в этом же порту произошла экстренная эвакуация из-за украинского морского дрона, который впоследствии сдетонировал. По предварительным данным, аппарат был оснащён таймером, запрограммированным на подрыв, и взрывное устройство сработало спустя несколько часов. Внутри дрона находились десятки килограммов взрывчатого вещества. Российское посольство сразу указало на украинскую принадлежность аппарата, а в Румынии начали требовать прекращения помощи Киеву.
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