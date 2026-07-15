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14 июля, 23:10

Пушилин предрёк крах экономики Украины из-за продления мобилизации

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Минэнерго России

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Минэнерго России

Экономическая обстановка на Украине сейчас находится на грани катастрофы. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Политик связал критическое состояние с решением киевских властей продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

«Продление военного положения — это попытка законсервировать режим «ручного управления», который уже привёл к полной потере субъектности», приводит слова политика РИА «Новости».

Билет в мясорубку: Зеленский продлил мобилизацию до октября 2026 и теперь даже бронь не спасёт
Билет в мясорубку: Зеленский продлил мобилизацию до октября 2026 и теперь даже бронь не спасёт

Верховная рада одобрила инициативу Владимира Зеленского. Депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней. Этот срок охватывает период до конца октября 2026 года. Данное решение стало уже двадцатым по счёту с момента начала специальной военной операции.

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Лия Мурадьян
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