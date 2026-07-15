Пушилин предрёк крах экономики Украины из-за продления мобилизации

Экономическая обстановка на Украине сейчас находится на грани катастрофы. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Политик связал критическое состояние с решением киевских властей продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.

«Продление военного положения — это попытка законсервировать режим «ручного управления», который уже привёл к полной потере субъектности», — приводит слова политика РИА «Новости».

Верховная рада одобрила инициативу Владимира Зеленского. Депутаты проголосовали за продление военного положения и мобилизации ещё на 90 дней. Этот срок охватывает период до конца октября 2026 года. Данное решение стало уже двадцатым по счёту с момента начала специальной военной операции.