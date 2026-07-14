Рада в 20-й раз продлила военное положение на Украине
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Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены ещё на 90 дней, до 31 октября. За это проголосовала Верховная рада.
Это уже двадцатое продление с начала СВО.
При этом, по данным парламентариев, более миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, из-за чего экономика страны несёт серьёзные потери.
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