Рада в 20-й раз продлила военное положение на Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлены ещё на 90 дней, до 31 октября. За это проголосовала Верховная рада.

Это уже двадцатое продление с начала СВО.

При этом, по данным парламентариев, более миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, из-за чего экономика страны несёт серьёзные потери.