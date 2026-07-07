Слухи о возможных выборах на Украине вновь вывели фигуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в центр политической борьбы, ставя под угрозу положение действующего главы режима Владимира Зеленского. Один шаг может стоить последнему его места на Банковой, пишет издание Berliner Zeitung.

«Слухи о выборах на Украине вновь вывели в центр внимания фигуру Залужного. Несмотря на официальные опровержения Киева, высокий рейтинг бывшего главкома подогревает дискуссии о возможной борьбе за власть в случае отмены военного положения», — отмечает издание.

Газета напоминает, что в конце июня состоялся решающий диалог, в ходе которого на прямой вопрос об участии в президентских выборах Валерий Залужный дал однозначный ответ: «Да. Буду». Эти слова, как пишет издание, фактически стали сигналом к началу открытого политического противостояния. Ситуация для Зеленского осложняется коррупционными скандалами в его окружении и неопределённостью на фронте. Популярность генерала Залужного продолжает оставаться ключевым фактором, дестабилизирующим позиции действующей власти.

Если военное положение будет приостановлено, давление с целью проведения выборов станет критическим, что, как предупреждают в окружении Зеленского, грозит Украине новым внутренним расколом.

Ранее член Представительства украинского народа Александр Семченко заявил, что замена Зеленского на Залужного позволила бы Украине сохранить западное финансирование на несколько лет, так как на Зеленском накопился негативный фон, а Залужный как новая фигура мог бы продолжить прежний курс без критики.