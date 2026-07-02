Ответ Залужному? Зеленский напомнил политикам, что никаких выборов на Украине не будет
Зеленский напомнил украинским политикам, что выборов в стране не будет
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Владимир Зеленский напомнил украинским политикам, что выборы в этом году пройдут в России, а вот в Незалежной таких планов нет.
«Безусловно, у него (президента РФ Владимира Путина) выборы… У него выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать: не у нас. Нам нужно отстоять свое государство», — заявил Зеленский журналистам.
Совпадение или нет, но буквально накануне в прессе Незалежной появились материалы, где утверждается, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный объявил Владимиру Зеленскому о своём намерении баллотироваться на пост президента Украины. После этого, опять же по сообщениям украинских СМИ, бывший комедиант провёл закрытую встречу в резиденции под Киевом.
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