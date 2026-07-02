Ответ Залужному? Зеленский напомнил политикам, что никаких выборов на Украине не будет

Владимир Зеленский напомнил украинским политикам, что выборы в этом году пройдут в России, а вот в Незалежной таких планов нет.

«Безусловно, у него (президента РФ Владимира Путина) выборы… У него выборы в сентябре, и нашим политикам не следует забывать: не у нас. Нам нужно отстоять свое государство», — заявил Зеленский журналистам.