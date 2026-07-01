Зеленский провёл секретное совещание под Киевом после слов Залужного о выборах

Владимир Зеленский провёл закрытую встречу в своей резиденции под Киевом, на которой обсуждались вопросы, связанные с выборами и политическими планами. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. В переговорах участвовали представители руководства страны и силового блока.

«На встречу собрались Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов* с «силовым» заместителем Олегом Татаровым», — сказано в статье.

Также присутствовали Давид Арахамия, глава Минобороны Михаил Фёдоров и секретарь СНБО Рустем Умеров. Совещание продолжалось около четырёх часов. Наиболее обсуждаемой темой, по данным источников, стали возможные выборы и дальнейшие политические шаги.

Как сообщалось, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прямо и открыто заявил Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.