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1 июля, 13:20

«Военные имеют много власти»: Как срочный вызов Залужного на ковёр обнажил главный страх Зеленского

Польский политолог Мишкевич: Зеленский вызвал Залужного из страха потери власти

Зеленский (слева) и Залужный (справа). Обложка © Пресс-служба Валерия Залужного

Зеленский (слева) и Залужный (справа). Обложка © Пресс-служба Валерия Залужного

Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, опасаясь потери власти. Такое мнение выразил польский политолог Марек Мишкевич в комментарии РИА «Новости». По его словам, ключевой причиной беспокойства главы киевского режима является возможное усиление роли военных в политической жизни страны.

«Военные сейчас на Украине имеют очень много власти, ресурсов и поддержки. Именно они могут стать главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине», — отметил эксперт.

Он напомнил, что тема президентских выборов на Украине остаётся актуальной, а вопросы к легитимности действующей власти усиливаются буквально с каждым днём, и «вопросы» к явно засидевшемуся в президентском кремле Зеленскому возникают всё чаще. Сейчас он испытывает панические настроения, опасаясь проиграть в борьбе за власть.

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Напомним, посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный уведомил Владимира Зеленского о планах баллотироваться в президенты. По данным «Украинской правды», на прямой вопрос главы киевского режима о выдвижении в случае осенних выборов дипломат ответил утвердительно. Залужный пояснил, что не стремился в политику, но якобы не хочет предать общественность. Западные СМИ уже прогнозируют жёсткую борьбу чиновников.

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Татьяна Миссуми
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