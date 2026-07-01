«Военные имеют много власти»: Как срочный вызов Залужного на ковёр обнажил главный страх Зеленского

Владимир Зеленский вызвал в Киев экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, опасаясь потери власти. Такое мнение выразил польский политолог Марек Мишкевич в комментарии РИА «Новости». По его словам, ключевой причиной беспокойства главы киевского режима является возможное усиление роли военных в политической жизни страны.

«Военные сейчас на Украине имеют очень много власти, ресурсов и поддержки. Именно они могут стать главной политической силой на будущих выборах, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине», — отметил эксперт.

Он напомнил, что тема президентских выборов на Украине остаётся актуальной, а вопросы к легитимности действующей власти усиливаются буквально с каждым днём, и «вопросы» к явно засидевшемуся в президентском кремле Зеленскому возникают всё чаще. Сейчас он испытывает панические настроения, опасаясь проиграть в борьбе за власть.

Напомним, посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный уведомил Владимира Зеленского о планах баллотироваться в президенты. По данным «Украинской правды», на прямой вопрос главы киевского режима о выдвижении в случае осенних выборов дипломат ответил утвердительно. Залужный пояснил, что не стремился в политику, но якобы не хочет предать общественность. Западные СМИ уже прогнозируют жёсткую борьбу чиновников.