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7 июля, 09:29

Россиянам объяснили, почему Западу выгодна замена Зеленского на Залужного

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Смена Владимира Зеленского на Валерия Залужного может позволить Украине ещё несколько лет получать западное финансирование для продолжения конфликта с Россией, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Представительства украинского народа Александр Семченко.

По его словам, на Зеленском накопился серьёзный негативный фон, из-за чего западные страны всё меньше готовы поддерживать его. Залужный мог бы стать новой политической фигурой без прежнего багажа претензий.

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При этом смена руководителя не означала бы изменения курса Киева. Залужный продолжил бы прежнюю политику и мог бы сохранить поддержку союзников за счёт меньшей критики в адрес украинской власти.

«Залужный в этом смысле — новое лицо. Под него ещё войну можно будет продолжать ещё несколько лет», — заключил эксперт.

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К слову, Залужный уже объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента. Вероятно, усталость «бусифицированных» поможет на выборах экс-главе ВСУ.

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Борис Эльфанд
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