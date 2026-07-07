Смена Владимира Зеленского на Валерия Залужного может позволить Украине ещё несколько лет получать западное финансирование для продолжения конфликта с Россией, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член Представительства украинского народа Александр Семченко.

По его словам, на Зеленском накопился серьёзный негативный фон, из-за чего западные страны всё меньше готовы поддерживать его. Залужный мог бы стать новой политической фигурой без прежнего багажа претензий.

При этом смена руководителя не означала бы изменения курса Киева. Залужный продолжил бы прежнюю политику и мог бы сохранить поддержку союзников за счёт меньшей критики в адрес украинской власти.

«Залужный в этом смысле — новое лицо. Под него ещё войну можно будет продолжать ещё несколько лет», — заключил эксперт.