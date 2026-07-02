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2 июля, 09:45

Метящий на пост президента Украины Залужный пришёл к неутешительным выводам после ночного удара ВС РФ

Залужный назвал иллюзиями надежды на скорый конец конфликта России и Украины

Валерий Залужный. Обложка © Пресс-служба Валерий Залужного

Валерий Залужный. Обложка © Пресс-служба Валерий Залужного

Чрезвычайный и полномочный посол Незалежной в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ожидания скорого завершения конфликта между Россией и Украиной заблуждениями. Свой комментарий он опубликовал на странице в социальной сети после масштабных ночных атак ВС РФ по украинским объектам.

«Такие массированные обстрелы – ещё одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы», — написал он

По его мнению, удары якобы подтверждают нежелание российской стороны искать мирное решение. При этом экс-главком обошёл стороной тот факт, что киевский режим сам систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

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В ночь на 2 июля российские силы нанесли массированный ответный удар по объектам на Украине. Значительная часть прилётов досталась столице Незалежной. В ходе атаки были поражены предприятия, где производят ракеты «Фламинго» и Fire Point, а также дроны «Лютый». Мэр Кличко назвал эту атаку самой крупной за всё время СВО. Life.ru собрал всё, что известно об этой атаке, в одном материале.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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