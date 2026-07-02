Чрезвычайный и полномочный посол Незалежной в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал ожидания скорого завершения конфликта между Россией и Украиной заблуждениями. Свой комментарий он опубликовал на странице в социальной сети после масштабных ночных атак ВС РФ по украинским объектам.

«Такие массированные обстрелы – ещё одно доказательство того, что иллюзии о скором конце войны обманчивы», — написал он

По его мнению, удары якобы подтверждают нежелание российской стороны искать мирное решение. При этом экс-главком обошёл стороной тот факт, что киевский режим сам систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.