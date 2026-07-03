Владимир Зеленский, по данным западной прессы, может приблизиться к решению о назначении новых президентских выборов на Украине. Немецкое издание Junge Welt считает, что такой шаг способен стать для него наиболее выгодным моментом для ухода из политики и передачи власти экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Как отмечается в публикации, именно Залужный, по данным опросов, может опередить действующего главу государства на выборах.

«Все опросы предсказывают Залужному победу над действующим главой режима. Вопрос в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории», – говорится в материале Junge Welt.

Также издание указывает, что поддержка кандидатуры Залужного со стороны Великобритании, по его оценке, может повлиять на дальнейший курс Киева. В публикации утверждается, что экс-главком ВСУ рассматривает противостояние с Россией как долгосрочную задачу, а его риторика трактуется как крайне жёсткая.

«Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным образом: возвращение утраченных территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре», – приводит издание его слова, добавляя, что подобные заявления формируют образ долгосрочного конфликта.

Тема возможных президентских выборов на Украине периодически появляется в международной повестке, однако официальных решений по этому вопросу пока не принято. Ранее Life.ru писал, что в Кремле отметили, что не располагают подтверждённой информацией о подготовке голосования и ориентируются только на официальные заявления.