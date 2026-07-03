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Регион
3 июля, 00:15

«Лучший момент для ухода»: В Европе Зеленскому предрекли политический финал на фоне выборов

JW: Выборы на Украине могут стать моментом ухода Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский, по данным западной прессы, может приблизиться к решению о назначении новых президентских выборов на Украине. Немецкое издание Junge Welt считает, что такой шаг способен стать для него наиболее выгодным моментом для ухода из политики и передачи власти экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Как отмечается в публикации, именно Залужный, по данным опросов, может опередить действующего главу государства на выборах.

«Все опросы предсказывают Залужному победу над действующим главой режима. Вопрос в том, с каким отрывом. Здесь становится ясно: если Зеленский сейчас назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории», – говорится в материале Junge Welt.

Также издание указывает, что поддержка кандидатуры Залужного со стороны Великобритании, по его оценке, может повлиять на дальнейший курс Киева. В публикации утверждается, что экс-главком ВСУ рассматривает противостояние с Россией как долгосрочную задачу, а его риторика трактуется как крайне жёсткая.

«Недавно Залужный высказался о продолжении войны довольно загадочным образом: возвращение утраченных территорий он завещал бы своему сыну как задачу на смертном одре», – приводит издание его слова, добавляя, что подобные заявления формируют образ долгосрочного конфликта.

Ответ Залужному? Зеленский напомнил политикам, что никаких выборов на Украине не будет
Ответ Залужному? Зеленский напомнил политикам, что никаких выборов на Украине не будет

Тема возможных президентских выборов на Украине периодически появляется в международной повестке, однако официальных решений по этому вопросу пока не принято. Ранее Life.ru писал, что в Кремле отметили, что не располагают подтверждённой информацией о подготовке голосования и ориентируются только на официальные заявления.

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Юния Ларсон
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