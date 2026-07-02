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2 июля, 09:11

В Кремле не стали комментировать слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

Песков: В Кремле не видели официальных заявлений Киева о проведении выборов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль не слышал официальных заявлений киевского режима о проведении президентских выборов на Украине, предположения на этот счёт появлялись только в СМИ. На это в разговоре с журналистами обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но, действительно, мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы [президента на Украине], о том, что ведутся какие-то встречи на этот счёт, и так далее, и тому подобное. Но как там насчёт этого действительно — официальных заявлений мы не слышали», — подчеркнул спикер Кремля.

Песков добавил, что российское руководство не намерено комментировать не имеющую под собой реальных подтверждений информацию.

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Напомним, на днях в прессе Незалежной появились материалы, где утверждается, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный объявил Владимиру Зеленскому о своём намерении баллотироваться на пост президента Украины. После этого, опять же по сообщениям украинских СМИ, бывший комедиант провёл закрытую встречу в резиденции под Киевом.

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Александр Юнашев
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