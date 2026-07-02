В Кремле не стали комментировать слухи о подготовке к президентским выборам на Украине

Кремль не слышал официальных заявлений киевского режима о проведении президентских выборов на Украине, предположения на этот счёт появлялись только в СМИ. На это в разговоре с журналистами обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но, действительно, мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы [президента на Украине], о том, что ведутся какие-то встречи на этот счёт, и так далее, и тому подобное. Но как там насчёт этого действительно — официальных заявлений мы не слышали», — подчеркнул спикер Кремля.