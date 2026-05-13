Образ Антихриста и небесное войско: Клирик раскрыл, чем на самом деле сулит высыхание Евфрата

На фоне новостей об обмелении Евфрата в соцсетях вновь начали распространяться тревожные трактовки библейских пророчеств и разговоры о «предвестниках конца света». Однако в церкви призывают не связывать природные явления с Апокалипсисом буквально и напоминают: многие тексты Священного Писания имеют исключительно символический смысл. Об этом в беседе с Life.ru рассказал протоиерей, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное Виталий Рыбаков.

В Священном Писании довольно много мест, где изложенный текст нельзя понимать буквально, а только ассоциативно, в качестве иносказания.

«Книга Откровение Иоанна Богослова отличается тем, что именно таким образом в ней изложено практически всё. Это образы», — отметил собеседник.

Евфрат, по его словам, упомянут в данном контексте не как река, которая протекает на территории современного Евфрата и когда-то орошала земли Эдема, но как образ некоего препятствия. Мы с молодости знаем, что существуют такие обстоятельства времени и места. Книга Откровения была написана во время Римской империи, и Евфрат был восточным рубежом тогдашней Римской империи, за которым находились враждебные государства, враждебные цари, народы, народы-цари, которые представляли опасность. Большая глубоководная река является естественным препятствием для преодоления.

Здесь говорится о том, что в последние времена царей, буквально по тексту, именно о царях, Шестой ангел вылил чашу в свою великую реку, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Здесь говорится об Антихристе и его войске, и о другом войске, которое в Апокалипсисе, в Откровении, обозначено как «цари от восхода солнечного». Восход солнечный обозначает здесь царство света, царство Бога. И это войско небесное. В Библии говорится, что войско царя небесного преодолеет преграду, как преодолели враги Римской империи Евфрат. То есть Евфрат здесь обозначен как оплот и преграда. Виталий Рыбаков Протоиерей

Каким будет Евфрат во время, после воцарения Антихриста и последней битвы, обозначенной в Библии как Армагеддон, не может сказать представитель ни одной конфессии, поскольку это попросту неизвестно. А в Откровении говорится, что точно так же, как враждебным царям, чтобы одолеть Римскую империю, напасть на неё, нужно осушить Евфрат.

«То есть это образ преодоления преграды. Значит, им нужно убрать Евфрат. Не буквально высушить, а именно преодолеть. Это будет им по силам», — сказал священнослужитель.

Сегодняшние события, природные катаклизмы, в том числе на реке Евфрат никоим образом не могут быть связаны с тем последствием последней битвы. Таким образом, обмеление Евфрата не несёт для человечества никаких рисков. Согласно Библии, от этого будут проблемы (такие пророчества есть). Однако когда-то последние времена наступят.

«Просто мы не можем этого знать сейчас, и это точно не связано с какими-то преградами, видимыми нам, ощутимыми нами, и не связано ни с какими природными явлениями, даже с засухами», — пояснил он.

Сейчас такие поводы иногда трактуются как некая угроза для существования человечества. Недобросовестные толкователи Священного Писания преподносят это природное явление в качестве угрозы роду людскому и предвестника кончины мира. Однако такие искусственно раздуваемые слухи не стоят даже малейшего внимания. При это форма их подачи говорит о том, что в обществе откровенно пытаются посеять панику, заключил священник.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ираке фиксируют существенное снижение уровня воды в реке Евфрат. Некоторые трактуют это как предвестник Армагеддона, а в Библии сказано, что в случае такой аномалии откроется путь «царям с востока» для финальной битвы.