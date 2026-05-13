Предвестник скорого Армагеддона нашли в водах Евфрата

В Ираке специалисты фиксируют существенное снижение уровня воды в реке Евфрат, что трактуется христианами как предвестник Армагеддона — запись об этом содержится в библейской Книге Откровения. Информацией делится Metro.

С 2003 года бассейн Евфрата лишился более 140 кубических километров пресной воды, что подтверждается снимками со спутников. Если обмеление продолжится подобными темпами, то река просто высохнет уже к 2040 году. Как сказано в Библии, в случае подобной аномалии откроется путь «царям с востока» для финальной битвы, известной как Армагеддон.

Сейчас учёные видят причину катастрофы в участившихся засухах, повышении температуры и чрезмерном использовании водных ресурсов самим человеком. Уровень воды в реке упал ещё в 2007 году после аномальной засухи, после чего процесс только набирал темпы, но никаких мер местные власти не принимали. От Евфрата зависит жизнедеятельность многих городов и посёлков, расположенных по берегам. Обмеление также приводит к загрязнению воды, что чревато распространением болезней, в том числе тифа и холеры.

В книге Бытия река называется одной из четырёх, вытекавших из Эдемского сада. С ней связывается приход конца света, поэтому по древней традиции водоём должен продолжать функционирование, а его пересыхание недопустимо.

