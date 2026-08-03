Обмеление Рейна поставило под угрозу грузоперевозки в Германии

В Германии маловодье на Рейне достигло масштабов, которые меняют работу речного транспорта. На отдельных участках одной из важнейших водных магистралей страны уровень воды обновил исторические минимумы, а перевозчики столкнулись с резким сокращением возможностей для доставки грузов, сообщает Bild.

Наиболее сложная обстановка сложилась на участках в районе Дуйсбурга-Рурорта, Дюссельдорфа и Кёльна, где гидрологические посты зафиксировали исторические минимумы. В результате многие грузовые суда больше не могут работать с привычной загрузкой и принимают на борт лишь около пятой части от стандартного объёма. Для крупных танкеров это означает потерю рентабельности: расходы на рейс оказываются выше возможной прибыли.

Причиной резкого падения уровня воды стала затянувшаяся засуха, сопровождавшаяся многомесячным отсутствием существенных осадков. Из-за этого проблемы распространились на грузовую логистику. Под Кёльном круизный теплоход оказался на мели, а в Бонне пришлось временно прекратить работу автомобильной паромной переправы через Рейн.

На фоне ухудшения ситуации министр транспорта земли Северный Рейн — Вестфалия Оливер Кришер потребовал создать специальную федеральную рабочую группу, которая займётся вопросами судоходства на мелеющей реке. Кроме того, он призвал Берлин вновь выделить средства на модернизацию наиболее проблемного участка фарватера между Дуйсбургом и Кёльном, чтобы снизить зависимость перевозок от уровня воды.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что обмеление Дуная поставило под угрозу работу нефтеперерабатывающего завода в сербском Панчево. Уровень воды в реке снижается, и суда уже не могут перевозить столько груза, как раньше. Через несколько дней движение по водному пути может полностью прекратиться. Основная проблема — снабжение завода компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), который находится недалеко от Белграда. Президент заявил, что завод продолжает работать, но уменьшение воды может нарушить его поставки.