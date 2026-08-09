В Баренцевом море нашли немецкий транспорт, потопленный советскими моряками в 1942-м

Специалисты «Разведывательно-водолазной команды» обнаружили на дне Баренцева моря немецкий военный транспорт «Утландсхерн», затонувший весной 1942 года. Установить принадлежность судна удалось по сохранившемуся корабельному колоколу. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Баренцевом море обнаружили немецкий транспорт «Утландсхерн», затонувший в 1942 году. Видео © VK / Разведывательно-водолазная команда

Находку сделали в рамках проекта «Москитный флот победы. Север», который реализуется при поддержке Русского географического общества и ДОСААФ России. После обнаружения объекта водолазы провели погружение, организовали подводную видеосъёмку и установили его принадлежность. Последний рейс транспорт совершил утром 16 марта 1942 года. Практически пустое судно направлялось из Лиинахамари в Киркенес под охраной двух сторожевых кораблей.

Выйти из фьорда экипажу не удалось. На пути транспорт подорвался на советской тяжёлой мине КБ, которая входила в минные заграждения, установленные катерами МО-153 и МО-163 в декабре 1941 — январе 1942 года. Потопление «Утландсхерна» стало первой победой советских торпедных катеров в ходе боёв за Заполярье. Кроме того, судно первым вошло в перечень немецких транспортов, уничтоженных в районе Печенги.

История корабля началась задолго до его гибели. Построенный в 1927 году в Гамбурге транспорт первоначально носил название «Картагена», затем получил имя «Голфо де Панама», а в 1939 году стал «Утландсхерном». Судно имело длину 105 метров, вместимость 2643 брт и водоизмещение 4400 тонн. С началом Второй мировой войны его арендовал немецкий флот, после чего транспорт использовали для военных перевозок в Балтийском, Северном и Норвежском морях.

После начала Великой Отечественной войны корабль снабжал немецкие подразделения в Заполярье, совершая рейсы между Киркенесом и Лиинахамари. Весной 1942 года его путь завершился на мине у входа в губу Печенги. Теперь специалисты планируют изучить подводные записи и архивные документы. На основе собранных материалов команда намерена подготовить документальный фильм об истории найденного судна.

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