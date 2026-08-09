В Турции обнаружили неразорвавшийся снаряд времён Дарданелльских сражений

Неразорвавшийся артиллерийский снаряд был найден отдыхающими на муниципальном пляже в посёлке Кепез, который находится в провинции Чанаккале в Турции. Как сообщает телеканал CNN Türk, предположительно, данный боеприпас остался со времён Дарданелльских сражений.

Снаряд был замечен отдыхающими в прибрежной полосе, после чего они сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители незамедлительно оцепили зону пляжа, на которой находился опасный предмет, и осуществили все требуемые меры предосторожности.

«Обнаруженный на пляже артиллерийский снаряд предположительно относится к периоду Чанаккальских сражений», — уточняет телеканал.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств Управления полиции провинции Чанаккале изъяли найденный снаряд и доставили его в отделение полиции в Кепезе, где он будет подвергнут дальнейшему изучению.

Дарданелльские сражения 1915–1916 годов являются одним из самых масштабных эпизодов Первой мировой войны, развернувшихся на территории Османской империи. В районе Чанаккале до настоящего времени сохранились следы тех боёв.

Ранее на юго-западе Франции лесной пожар привёл к неожиданной находке — огонь обнажил неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны. Часть боеприпасов сдетонировала из-за высокой температуры. Осколки повредили расположенные поблизости здания, поэтому вокруг опасной зоны ввели ограничения.