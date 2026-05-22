Фугасный авиационный боеприпас, оставшийся со времён Великой Отечественной войны, обезвредили на стройплощадке в Северной столице. Данные об операции по ликвидации опасного предмета предоставила пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В Петербурге нашли и обезвредили авиабомбу ФАБ-250 времён ВОВ.

Как рассказали в ведомстве, взрывоопасный объект отыскали рабочие, когда рыли котлован под новый жилой комплекс на Полюстровском проспекте. Рядом находились жилые здания, поэтому на вызов оперативно отправилась пиротехническая бригада из Невского спасательного центра МЧС. Прибывшие специалисты обследовали находку и опознали в ней фугасную авиабомбу с маркировкой ФАБ-250.

Боеприпас засел глубоко в бетонном фундаменте строения — добраться до него мешала теснота и сложный рельеф. Однако пиротехники учли конструкцию и степень сохранности взрывателя, что позволило им аккуратно достать снаряд из земли. На время проведения всех манипуляций людей, находившихся в опасной близости, эвакуировали за пределы зоны поражения. Подъёмный механизм помог погрузить бомбу в грузовик, где её жёстко зафиксировали, после чего вывезли на специализированный полигон и там подорвали.

