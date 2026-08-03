Во Франции лесной пожар обнажил снаряды времён Второй мировой войны

На юго-западе Франции лесной пожар привёл к неожиданной находке — огонь обнажил неразорвавшиеся боеприпасы времён Второй мировой войны. Из-за этого возвращение эвакуированных жителей пришлось отложить. Об этом пишет Euronews.

После того как пламя отступило, на выгоревшей территории специалисты обнаружили множество снарядов. К месту направили сапёров, которым предстоит обследовать участок и обезвредить опасные находки.

По данным местных властей, часть боеприпасов сдетонировала из-за высокой температуры. Осколки повредили расположенные поблизости здания, поэтому вокруг опасной зоны ввели ограничения.

Сейчас специалисты убирают с поверхности все обнаруженные взрывоопасные предметы. После этого территорию ожидает более тщательная проверка, чтобы убедиться, что угрозы для жителей больше нет. Лишь после завершения разминирования людям разрешат вернуться в свои дома.

Ранее Life.ru писал, что ущерб от жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро. Окончательные масштабы бедствия ещё предстоит установить. Специалисты продолжают подсчитывать потери, нанесённые жилому фонду, сельскому хозяйству и туристической отрасли.