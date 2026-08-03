Ущерб от жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Пожары и аномальная жара, накрывшие европейские страны, обернулись колоссальными финансовыми потерями. Газета Financial Times провела собственный анализ.

По оценкам издания, за первые два месяца пожароопасного сезона огонь уничтожил почти полмиллиона гектаров. Ущерб только для пяти наиболее пострадавших стран еврозоны уже составил 3,1 миллиарда евро.

Окончательные масштабы бедствия ещё предстоит установить. Специалисты продолжают подсчитывать потери, нанесённые жилому фонду, сельскому хозяйству и туристической отрасли. Главный удар стихии приняли на себя Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, переживающие одну из самых суровых волн зноя за последние годы. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что нынешнее количество природных пожаров стало рекордным для страны за весь послевоенный период.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара в Европе могла унести жизни не менее десяти тысяч человек. К таким выводам пришли эксперты Европейского центра мониторинга смертности, чьи данные охватывают 27 стран ЕС. Согласно отчёту, число летальных исходов значительно превысило ожидаемый уровень, причём самой уязвимой группой оказались люди старше 65 лет, на долю которых пришлось свыше девяти тысяч смертей. Наиболее тревожная обстановка зафиксирована в Бельгии и Франции.