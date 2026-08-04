Оружие «по технологии Леонардо»: артефакты времён Смуты нашли в Троице-Сергиевой лавре
В Троице-Сергиевой лавре нашли деталь оружия XVI–XVII веков
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Фрагмент редкого для своего времени огнестрельного оружия обнаружили археологи во время раскопок в Троице-Сергиевой лавре. Находка относится к XVI–XVII векам и могла принадлежать одному из защитников монастыря во время осады 1608–1610 годов, пишет РИА Новости.
Деталь нашли в землянке, где в период боевых действий укрывались люди. Она оказалась пороховой полкой от колесцового замка — механизма, который использовали для воспламенения заряда. Ранее на том же участке археологи обнаружили специальный ключ для взведения боевой пружины.
В таком оружии искра появлялась при соприкосновении кремня с вращающимся зубчатым колесом. Определить тип механизма специалистам помогла характерная прорезь на найденной пороховой полке.
Колесцовые замки считались более надёжными, чем распространённые тогда фитильные системы. Оружие можно было зарядить заранее, а выстрел не зависел от открытого огня. Некоторые модели также снабжали крышкой, защищавшей порох от дождя.
Однако сложный механизм стоил дорого, быстро загрязнялся и требовал регулярного обслуживания. После нескольких десятков выстрелов его приходилось чистить, а ремонтировать такие замки было непросто. Собственного массового производства подобных устройств в России в тот период не существовало.
Изобретение колесцового механизма нередко приписывают Леонардо да Винчи. По одной из версий, это стало единственной его разработкой, запущенной в серийное производство ещё при жизни автора. Особенно широко такое оружие использовали всадники.
Похожие детали археологи ранее находили в Москве и на территории Засечной черты, где служили в том числе тульские казаки. Новая находка показывает, что дорогое колесцовое оружие могло находиться и у защитников Троице-Сергиевой лавры.
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