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4 августа, 08:08

Череп Homo antecessor возрастом 850 тысяч лет оказался современнее ожидаемого

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Внутреннее устройство черепа человека, жившего около 850 тысяч лет назад, оказалось ближе к неандертальцам и Homo sapiens, чем к более древним представителям рода Homo. К такому выводу пришли учёные после изучения останков Homo antecessor, найденных в испанской Атапуэрке.

Исследователи проанализировали не целый череп, а три фрагмента теменных костей взрослых особей. С помощью микрокомпьютерной томографии специалисты отдельно измерили внешний и внутренний плотные слои, а также расположенную между ними губчатую ткань.

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Общая толщина костей попала в диапазон, характерный для современных людей и неандертальцев. При этом она оказалась заметно меньше, чем у Homo erectus и других древних людей раннего плейстоцена.

Самой толстой частью во всех трёх образцах стала губчатая прослойка — на неё приходилось от 41 до 50% общей толщины кости. Такое соотношение также напоминает строение черепа неандертальцев и Homo sapiens. Однако полного совпадения не оказалось: внешний слой у Homo antecessor был относительно тоньше, а внутренний — толще.

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Находка стала ещё одним примером «мозаичной» эволюции человека. Отдельные части тела менялись с разной скоростью: более прогрессивные особенности лица и черепной коробки могли сочетаться с древним строением зубов и скелета. Новая работа показала, что подобная смесь признаков сохранялась даже внутри одной кости.

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Марина Фещенко
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