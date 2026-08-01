Удар по представлениям археологов: В Испании нашли странный череп, которому 200 тысяч лет

В Испании найден фрагмент человеческого черепа возрастом порядка 200 тысяч лет. Об открытии рассказал доктор Марио Модесто-Мата, а результаты исследования опубликовал Journal of Human Evolution.

Находку обнаружили в природном парке региона Кастилия-Ла-Манча. Фрагмент теменной кости оказался замурован в скальную породу и получил кодовое обозначение RVH-1. Исследователи поначалу отнеслись к окаменелости со скепсисом, поскольку она стала первым и пока древнейшим человеческим останком на этой территории.

Для установления точного возраста применили сразу два метода: уран-ториевое датирование и оптически стимулируемую люминесценцию. Анализ геологического слоя показал цифру в 224 тысячи лет. Несмотря на скромные размеры находки, её анатомические особенности вызвали большой интерес.

Окаменелость отличает экстремальная толщина костной ткани и аномально резкий изгиб височной линии на боковой стороне черепа. По этим показателям RVH-1 превосходит большинство известных европейских гомининов своего времени. Доктор Даниэль Гарсия Мартинес из Мадридского университета Комплутенсе подчеркнул, что столь массивная структура сближает испанский образец с крайне архаичными черепами из итальянского Чепрано и французской пещеры Араго.

Необычная анатомия говорит о том, что 224 тысячи лет назад на Пиренеях всё ещё существовали популяции людей с древними чертами, дожившие до относительно позднего периода. Учёные пока не берутся приписывать фрагмент к конкретному виду вроде гейдельбергского человека и используют осторожную классификацию Homo sp., обозначающую неопределённый вид рода Homo.

При этом авторы работы убеждены, что открытие подтверждает теорию эволюционной мозаики: в ту эпоху на территории Европы параллельно сосуществовали разные группы людей с уникальными эволюционными траекториями, которые периодически пересекались.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили в израильской пещере Кафзех останки древнего человека, умершего от удара острым предметом, что может являться одним из первых свидетельств межличностного насилия в истории. На нижней челюсти были выявлены линейные повреждения кости и зуба, которые, по мнению специалистов, соответствуют ранению заострённым предметом. При этом следы заживления указывают на то, что человек не погиб мгновенно и прожил ещё некоторое время после получения травмы.