Дело раскрыто: Череп древнего человека «рассказал» страшную тайну его смерти

Группа учёных обнаружила останки древнего человека в израильской пещере Кафзех, которые свидетельствуют, что при жизни он был убит ударом острого предмета. Возможно, это одно из первых доказательств существовавшего насилия. Статью публикует научное издание Nature.

«На нижней челюсти человека из пещеры Кафзех исследователи выявили линейное повреждение кости и зуба. По данным учёных, оно может соответствовать ранению острым предметом», — сказано в публикации.

Следы заживления указывают на то, что человек не погиб сразу и прожил некоторое время после получения травмы. Специалисты считают, что находка может быть одним из самых ранних известных свидетельств межличностного насилия среди древних людей. Повреждение было обнаружено при изучении останков, где фиксируются признаки воздействия заострённого предмета на кость.

Скорее всего, древний человек получил сильный удар сзади от кого-то. Это могло быть именно убийство с продуманным планом и подготовкой, а не просто спонтанная драка. Подобный расклад помогает расширить представление об организации жизни людей той поры.

Ранее в Словакии археологи при раскопках неолитического поселения Врабле-Вельке-Легембы обнаружили захоронение возрастом около семи тысяч лет, в котором находились останки не менее 78 человек. Особенность находки состоит в том, что у 77 скелетов отсутствовали черепа.