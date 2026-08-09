Топор, древний крест и записка из 1968-го: Чем удивила археологов Старая Ладога

Археологи в Старой Ладоге обнаружили нательный крест возрастом более тысячи лет, боевой топор и другие находки IX века. О результатах работ рассказали специалисты Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры РАН Телеканалу «Санкт-Петербург».

Археологи в Старой Ладоге обнаружили нательный крест. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Редкие предметы нашли при повторном исследовании кургана № 11 в урочище Плакун. Вместе с оружием и крестом учёные обнаружили заклёпки, которые могут помочь лучше понять события эпохи Рюрика и раннего христианства на Руси.

Неожиданным трофеем стала и бутылка с запиской археологов, работавших здесь в 1968 году.

«Эта записка теперь попадет в наш архив. Она тоже исторический источник», — рассказал начальник экспедиции Владимир Лапшин.

Параллельно исследователи изучают стены Староладожской крепости, перестраивавшейся с X по XVI век. Учёным предстоит выяснить, как менялась система укреплений и какие конструкции скрываются под поздними слоями.

Ещё один крупный раскоп площадью около тысячи квадратных метров начали рядом с Никольским монастырём. Археологи рассчитывают добраться до слоёв эпохи викингов и уточнить реальные границы древней Ладоги.

Ранее археологи в Гнездово под Смоленском обнаружили необычное парное захоронение: обезглавленного мужчину 35–45 лет, девушку 17–19 лет и коня. Рядом лежали сломанный меч, стрелы, щит, украшения, конская сбруя и другие предметы. Историки считают, что это была необычного вида казнь.