Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 12:35

«Зависит от ситуации»: Археолог раскрыл, кому молился Рюрик

Археолог Лапшин: Рюрик мог быть и христианином, и язычником

Рюрик на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Обложка © Wikipedia / Дар Ветер

Рюрик на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Обложка © Wikipedia / Дар Ветер

Рюрик и его окружение могли придерживаться как христианства, так и язычества в зависимости от обстоятельств. Рассказал заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин.

По словам учёного, для скандинавов той эпохи был характерен прагматичный подход к вопросам веры. Он привёл пример обычая, согласно которому во время плаваний на корабле размещали изображение своего божества, но при приближении к чужим берегам его убирали в трюм, чтобы не оскорбить местных богов.

«Поэтому они могли быть христианами, могли быть язычниками в зависимости от ситуации, куда доехали», — сказал ТАСС Лапшин.

Археолог отметил, что такая гибкость была продиктована не столько убеждениями, сколько практическими соображениями и стремлением избежать возможных конфликтов с местным населением.

Казнь или ритуал? Археологи нашли жуткое захоронение под Смоленском
Казнь или ритуал? Археологи нашли жуткое захоронение под Смоленском

Ранее в Старой Ладоге археологи обнаружили древнейшее христианское захоронение в Восточной Европе, связанное с дружиной Рюрика. Губернатор Дрозденко сообщил, что в кургане №11 нашли крест старше тысячи лет, боевой топор и капсулу времени 1968 года. Найденное погребение указывает на присутствие христиан в окружении Рюрика, и образцы готовятся к лабораторным исследованиям, которые должны прояснить процесс становления государственности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • русь
  • История
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar