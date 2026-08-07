«Зависит от ситуации»: Археолог раскрыл, кому молился Рюрик

Рюрик и его окружение могли придерживаться как христианства, так и язычества в зависимости от обстоятельств. Рассказал заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин.

По словам учёного, для скандинавов той эпохи был характерен прагматичный подход к вопросам веры. Он привёл пример обычая, согласно которому во время плаваний на корабле размещали изображение своего божества, но при приближении к чужим берегам его убирали в трюм, чтобы не оскорбить местных богов.

«Поэтому они могли быть христианами, могли быть язычниками в зависимости от ситуации, куда доехали», — сказал ТАСС Лапшин.

Археолог отметил, что такая гибкость была продиктована не столько убеждениями, сколько практическими соображениями и стремлением избежать возможных конфликтов с местным населением.

Ранее в Старой Ладоге археологи обнаружили древнейшее христианское захоронение в Восточной Европе, связанное с дружиной Рюрика. Губернатор Дрозденко сообщил, что в кургане №11 нашли крест старше тысячи лет, боевой топор и капсулу времени 1968 года. Найденное погребение указывает на присутствие христиан в окружении Рюрика, и образцы готовятся к лабораторным исследованиям, которые должны прояснить процесс становления государственности.