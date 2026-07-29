Казнь или ритуал? Археологи нашли жуткое захоронение под Смоленском

Археологи исследовали необычное парное захоронение на территории комплекса «Гнездово» в Смоленской области. В большой погребальной камере обнаружили останки обезглавленного мужчины, молодой женщины и коня. Об этом рассказал в своём телеграм-канале археолог Василий Новиков.

Помещение размером 6,5 на 5 метров было окрашено в белый и красный цвета. Рядом с покойными находились сломанный пополам меч, колчан со стрелами, фрагменты щита, ведро, оселок и фибула.

Исследователи также нашли кошелек с гребнем и гирьками, конскую сбрую, плеть, ожерелье и другие предметы. Изучение находок продолжается.

Мужчине на момент смерти могло быть от 35 до 45 лет, его рост составлял около 165–170 сантиметров. Голову ему отрубили и положили поверх тела.

Историк Василий Новиков считает, что воин погиб не в сражении. «Казнь, казнь, казнь! Отрубили не в бою. Не боевая травма», — отметил специалист.

Рядом лежала девушка 17–19 лет ростом около 155 сантиметров. Ее тело было повернуто к мужчине, а рука располагалась так, будто она держала его под локоть. Были ли эти люди возлюбленными, пока неизвестно.

Необычное расположение останков и богатый инвентарь могут указывать на сложный погребальный обряд. Точную причину казни и отношения между покойными археологам еще предстоит установить.

Ранее археологи в Старой Ладоге нашли предположительно древнейшее христианское захоронение Восточной Европы, связанное с дружиной Рюрика. В кургане обнаружили крест возрастом более тысячи лет, боевой топор и ладейные заклепки.