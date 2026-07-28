В Ленинградской области нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика

В Старой Ладоге археологи обнаружили предположительно древнейшее христианское захоронение в Восточной Европе, связанное с дружиной Рюрика. Итогами раскопок поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

В Старой Ладоге нашли древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика. Видео © Telegram / Александр ДроZденко

«В Старой Ладоге, в урочище Плакун завершились раскопки кургана №11. Это древнейший могильник, связанный с первыми ладожанами — теми самыми варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли здесь крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки и, кстати, капсулу времени 1968 года — послание от коллег-предшественников», — написал он.

Экспедиция состоялась по инициативе председателя регионального комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке Центра развития Ладоги и сотрудников Института истории материальной культуры РАН. Дрозденко признал, что многие сомневались в успехе, однако результат превзошёл все ожидания.

Найденное погребение напрямую указывает на присутствие христиан в ближайшем окружении Рюрика. Сейчас все образцы готовятся к отправке на лабораторные исследования, которые должны пролить свет на процесс становления государственности.

Губернатор выразил благодарность археологам, попечительскому совету Старой Ладоги и Алексею Кудрину, подчеркнув, что без командной работы эти артефакты не удалось бы извлечь. Он также напомнил слова профессора Анатолия Кирпичникова о том, что древняя Ладога будет открывать свои тайны ещё очень долго.

Ранее археологи из Института истории материальной культуры РАН обнаружили на месте шведской крепости Ниеншанц в Санкт-Петербурге кошелёк солдата XVII века. Раскопки проводились на Охтинском мысу с 1993 по 2010-е годы. Исследования на площади около 30 тысяч квадратных метров позволили собрать внушительную коллекцию монет XVI — начала XVIII века, отражающих повседневный быт гарнизона, существовавшего с 1611 года вплоть до взятия крепости русскими войсками в 1703 году. Наиболее ценной находкой стало компактное скопление денег, обнаруженное на участке под Мёртвым бастионом.