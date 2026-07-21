Кошелёк шведского солдата XVII века нашли археологи в Петербурге

Учёные из Института истории материальной культуры РАН обнаружили в шведской крепости XVII века Ниеншанц на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге кошелек солдата. В ходе многолетних раскопок археологи собрали коллекцию монет XVI — начала XVIII века, среди которых особенно выделялись 14 экземпляров, вероятно составлявших содержимое кошелька, а также монеты из погребений, выполнявшие функцию «обола мёртвых», напоминающего древнегреческую традицию оплаты Харону за переход в загробный мир. Результаты исследования опубликованы в журнале Stratum plus.

Раскопки, проходившие с 1993 по 2010-е годы, охватили площадь около 30 тысяч квадратных метров. В отличие от кладов, большинство монет представляли собой отдельные находки, отражающие повседневную жизнь гарнизона Ниеншанца, существовавшего с 1611 года до взятия русскими войсками в 1703 году. Наиболее интересной оказалась находка на участке под Мёртвым бастионом, возведённом в 1660-х годах. В пределах двух метров археологи нашли компактное скопление монет: 11 медных эре 1627–1629 годов и три серебряные монеты, включая редкий эре Карла IX 1611 года. Их сохранность была необычайно высокой, а однородный состав медных монет позволил интерпретировать находку как целый кошелек солдата.

Фото © ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН)

Исследователи предполагают, что владельцем мог быть рядовой гарнизона, ведь практика хранения небольших сбережений именно в медных монетах была характерна для нижних чинов шведской армии того времени. Позднее, при строительстве новых бастионов, культурный слой с кошельком оказался перекрыт насыпью, превратившись в «капсулу времени», что обеспечило уникальную сохранность монет.

Кроме того, археологи нашли 11 медных монет королевы Кристины в десяти погребениях гарнизонного кладбища к юго-востоку от крепостных стен. Монеты находились у головы и груди скелетов и, судя по отсутствию отверстий и подвесок, использовались исключительно как ритуальные предметы — «обол мертвых». По мнению специалистов, они выполняли функцию платы за место в загробном мире. Этот обычай восходит к античной Греции, где мелкая монета клалась в руку или рот умершего для Харона. В Ниеншанце практика наблюдалась примерно с середины 1630-х до середины XVII века.

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