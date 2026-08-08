В Венгрии из-за обмеления Дуная нашли останки солдат вермахта

Аномальная жара в Европе помогла обнаружить следы Второй мировой войны. В Венгрии из-за резкого падения уровня воды в Дунае нашли останки двух немецких военнослужащих, которые могли десятилетиями числиться пропавшими без вести.

Находку сделали специалисты во время исследования затонувших объектов. Вместе с останками обнаружили мотоцикл DKW NZ 350-1 и противотанковые мины Tellermine 35, сообщает Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями.

Из-за обнаружения боеприпасов к работам пришлось привлечь специалистов. Участок временно оцепили, чтобы обеспечить безопасность исследователей.

Археологи также нашли солдатские жетоны. Они сохранились в донных отложениях, поэтому специалисты рассчитывают установить личности погибших и разыскать их родственников.

По предварительным данным, семьи военнослужащих могли десятилетиями не знать, что произошло с ними в годы войны. После завершения исследований останки планируют перезахоронить на немецком военном кладбище в Венгрии.

Специалисты отмечают, что дальнейшее снижение уровня воды в Дунае может открыть доступ к новым участкам и помочь обнаружить другие захоронения времён Второй мировой.

Ранее Life.ru писал, что благодаря обмеления Дуная археологи обнаружили основания античного Константинова моста, а также останки древнего мамонта. Найденные нижнюю челюсть, фрагменты бивней и другие кости отправили на исследование.