Экономика Германии может сократиться на 0,2% из-за обмеления Рейна на фоне жары
WSV: Уровень воды в Рейне упал до исторического минимума
Река Рейн обмелела до критического уровня. Обложка © X / Nachttreue
Уровень воды в Рейне продолжил снижаться и достиг минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства водных путей и судоходства Германии (WSV).
Новые рекордные показатели зафиксированы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В Дюссельдорфе уровень воды за сутки снизился ещё на 15 сантиметров, обновив исторический минимум.
По оценке WSV, в ближайшие дни заметного улучшения ситуации не ожидается. Специалисты связывают обмеление Рейна с дефицитом осадков, который сохраняется в Европе на протяжении последних месяцев. Проблема затронула не только Рейн. Аналогичная ситуация наблюдается и на других крупных европейских реках, включая Дунай, где также фиксируется снижение уровня воды.
Эксперты предупреждают, что последствия могут сказаться на экономике Германии. Из-за ухудшения условий для судоходства по Рейну страна, по оценкам специалистов, рискует потерять в третьем квартале от 0,1% до 0,2% валового внутреннего продукта.
Напомним, из-за сильного обмеления Рейна уровень воды у Кауба упал до 24 сантиметров, самого низкого с 1880 года, что осложнило грузовое судоходство в Германии, особенно в районах Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кёльна. Перевозчикам приходится уменьшать загрузку судов, чтобы проходить по обмелевшим участкам, что может увеличить расходы и вызвать перебои. Более того, для перевозки прежних объёмов потребуется больше судов.
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