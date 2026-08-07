Экономика Германии может сократиться на 0,2% из-за обмеления Рейна на фоне жары

Уровень воды в Рейне продолжил снижаться и достиг минимального значения за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства водных путей и судоходства Германии (WSV).

Новые рекордные показатели зафиксированы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. В Дюссельдорфе уровень воды за сутки снизился ещё на 15 сантиметров, обновив исторический минимум.

По оценке WSV, в ближайшие дни заметного улучшения ситуации не ожидается. Специалисты связывают обмеление Рейна с дефицитом осадков, который сохраняется в Европе на протяжении последних месяцев. Проблема затронула не только Рейн. Аналогичная ситуация наблюдается и на других крупных европейских реках, включая Дунай, где также фиксируется снижение уровня воды.

Эксперты предупреждают, что последствия могут сказаться на экономике Германии. Из-за ухудшения условий для судоходства по Рейну страна, по оценкам специалистов, рискует потерять в третьем квартале от 0,1% до 0,2% валового внутреннего продукта.