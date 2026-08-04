Рейн превратился в мелководье: Европа получила новый удар от жары и засухи

Одна из главных транспортных артерий Европы столкнулась с беспрецедентным обмелением. Уровень воды в Рейне опустился до минимальной отметки с конца XIX века, что может осложнить перевозку грузов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на подсчёты Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

В районе немецкого города Кауба специалисты зафиксировали уровень воды в Рейне всего 24 сантиметра. Такой показатель стал самым низким с 1880 года, когда начались регулярные наблюдения. Снижение глубины реки уже вызывает опасения у участников рынка перевозок. Рейн остаётся одним из ключевых маршрутов для доставки промышленных товаров, топлива и других важных грузов в Европе.

Полностью остановить судоходство, по оценке профильных служб, пока маловероятно. Однако перевозчикам приходится уменьшать загрузку кораблей, чтобы они могли безопасно проходить по обмелевшим участкам. Из-за этого для транспортировки прежнего объёма продукции потребуется больше судов. Такая ситуация способна привести к росту расходов и перебоям в цепочках поставок.

Эксперты предупреждают, что последствия могут затронуть экономику Германии. Ранее специалисты оценивали возможное снижение роста ВВП страны из-за проблем на Рейне в пределах 0,1–0,2%. Главной причиной рекордного падения уровня воды называют продолжительную засуху и несколько периодов аномальной жары в Европе. С похожими трудностями столкнулся и Дунай. Обмеление этой реки уже повлияло на перевозку грузов и создало проблемы с энергетикой в Венгрии, Румынии и Сербии.

Ранее сильное обмеление Рейна начало серьёзно влиять на работу грузового судоходства в Германии. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в районах Дуйсбурга-Рурорта, Дюссельдорфа и Кёльна. Из-за нехватки глубины многие суда больше не могут перевозить обычный объём грузов.