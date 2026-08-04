МЧС прогнозирует рост уровня воды в Амуре до критических 600 сантиметров

Уровень воды в Амуре у Хабаровска к третьей декаде августа может достичь опасных значений. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России со ссылкой на прогноз Дальневосточного УГМС.

С учётом ожидаемых дождей и формирования паводка река может подняться до 550–600 сантиметров. Опасной для города считается отметка в 600 сантиметров. Высокий уровень прогнозируют и ниже по течению — у сёл Троицкое, Мариинское и Богородское. В районе Комсомольска-на-Амуре вода может достичь 600 сантиметров при критическом значении 650 сантиметров.

В зону возможного подтопления попадают дачи на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Риск также существует для приусадебных участков и дорог в низинах Хабаровского, Нанайского, Амурского и Комсомольского районов.

Спасатели рекомендовали заранее вывезти урожай, защитить имущество и позаботиться о животных. Туристам и отдыхающим посоветовали отказаться от сплавов и выхода на маршруты. Судоводителей предупредили об усилении течения, плавающих ветках, брёвнах и мусоре. Под водой также могут находиться скрытые конструкции.

Ранее в Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели туристки во время сплава по реке Чусовой. Организаторы похода продолжали проводить туры несмотря на сложные погодные условия и высокий уровень воды. Во время внезапной грозы и сильного ветра дерево упало на палатку, где находилась женщина из Невьянска, она погибла на месте, ещё одна участница группы получила травму ноги.