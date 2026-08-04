Камни обрушились на сотни верующих у монастыря в Эфиопии, погибли 14 человек

Оползень у монастыря Святой Марии в Эфиопии унёс жизни 14 человек, сообщает Associated Press. Ещё семеро пострадали, часть раненых доставили в больницу.

«Из погибших 11 уже похоронены в монастыре, а останки остальных были отправлены в их родные города», — рассказал управляющий епархией.

В момент трагедии возле обители находились сотни верующих. Люди собрались на обряд очищения святой водой и надеялись получить духовное исцеление от хронических заболеваний. По предварительным данным, сход грунта произошёл после подземных толчков. С горы сорвались массивные камни, которые обрушились на находившихся внизу людей.

Точное число людей, которые могут оставаться под завалами, пока неизвестно. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты разбирают обломки и проверяют территорию вокруг монастыря.

Ранее в итальянском городе Поццуоли показали последствия землетрясения, произошедшего в районе Неаполя. На кадрах, опубликованных местными жителями, видны повреждённые здания, разрушения и следы оползней. В результате подземных толчков пострадали 26 человек, пятерых из них госпитализировали. Из-за риска новых обрушений власти эвакуировали около 300 жителей, а специалисты продолжают следить за активностью в районе вулканической зоны Кампи Флегрей.