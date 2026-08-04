Грузовик насмерть сбил россиянина на скутере в Таиланде
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Российский турист погиб в аварии с грузовиком в Таиланде. Местные власти разыскивают родственников мужчины, сообщает SHOT.
ДТП произошло днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. передвигался на арендованном скутере. Напротив больницы Vibharam он столкнулся с грузовиком.
От полученных травм турист скончался на месте происшествия. Его тело доставили в больницу Самутсакхона для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас тайские власти пытаются связаться с родственниками погибшего. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе серьёзно ударило по репутации Таиланда как безопасного туристического направления. Министр подчеркнул, что произошедшее стало шоком для руководства страны. Напомним, что в Паттайе полиция задержала двоих местных жителей по подозрению в убийстве 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых. Брат и сестра, переехавшие в Таиланд из Тюменской области, пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. По данным полиции, россияне стали жертвами ограбления: один из нападавших застрелил юношу, а его сообщник забил девушку до смерти. Задержанные указали места захоронения тел и спрятанных деталей мотоцикла. Жители Таиланда требуют казнить виновных.
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