Грузовик насмерть сбил россиянина на скутере в Таиланде

Российский турист погиб в аварии с грузовиком в Таиланде. Местные власти разыскивают родственников мужчины, сообщает SHOT.











ДТП произошло днём 2 августа на трассе Рама II в провинции Самутсакхон неподалёку от Бангкока. Россиянин Дмитрий З. передвигался на арендованном скутере. Напротив больницы Vibharam он столкнулся с грузовиком.

От полученных травм турист скончался на месте происшествия. Его тело доставили в больницу Самутсакхона для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас тайские власти пытаются связаться с родственниками погибшего. Обстоятельства аварии устанавливаются.