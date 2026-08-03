После убийства в Паттайе россиянам дали важный совет: В АТОР напомнили, что нельзя делать в Таиланде

Россиянам, отдыхающим в Таиланде, ради собственной безопасности не стоит уходить далеко от курортов и туристических зон без гидов, а также нужно постоянно оставаться на связи. Такие рекомендации дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации положительно оценили решение властей Таиланда усилить меры безопасности. По мнению туроператоров, эта инициатива поможет укрепить репутацию королевства как безопасного места для отдыха.

В АТОР констатируют: на таиландские направления приходится стабильный многотысячный турпоток из России, и в подавляющем большинстве случаев отдых проходит в штатном режиме. Уровень бытовой преступности на курортах держится на минимальных отметках, однако, как и в любом другом регионе мира, абсолютных гарантий безопасности дать нельзя — единичные эксцессы не исключены.

В ассоциации также сообщили, что с января по июль поток туристов из России в Таиланд составил 1,1 миллиона визитов.

Днём ранее глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке признал, что расправа над двумя россиянами в Паттайе ударила по туристическому имиджу страны. По его словам, государство намерено усилить безопасность и не допустить подобных преступлений впредь.