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Регион
3 августа, 13:45

После убийства в Паттайе россиянам дали важный совет: В АТОР напомнили, что нельзя делать в Таиланде

АТОР призвал туристов в Таиланде не отходить далеко от курортов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belovodchenko Anton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belovodchenko Anton

Россиянам, отдыхающим в Таиланде, ради собственной безопасности не стоит уходить далеко от курортов и туристических зон без гидов, а также нужно постоянно оставаться на связи. Такие рекомендации дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации положительно оценили решение властей Таиланда усилить меры безопасности. По мнению туроператоров, эта инициатива поможет укрепить репутацию королевства как безопасного места для отдыха.

В АТОР констатируют: на таиландские направления приходится стабильный многотысячный турпоток из России, и в подавляющем большинстве случаев отдых проходит в штатном режиме. Уровень бытовой преступности на курортах держится на минимальных отметках, однако, как и в любом другом регионе мира, абсолютных гарантий безопасности дать нельзя — единичные эксцессы не исключены.

В ассоциации также сообщили, что с января по июль поток туристов из России в Таиланд составил 1,1 миллиона визитов.

Днём ранее глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на брифинге в Бангкоке признал, что расправа над двумя россиянами в Паттайе ударила по туристическому имиджу страны. По его словам, государство намерено усилить безопасность и не допустить подобных преступлений впредь.

В МИД Таиланда заявили об ударе по имиджу страны страны из-за убийства россиян
В МИД Таиланда заявили об ударе по имиджу страны страны из-за убийства россиян

Напомним, что в Таиланде задержан предполагаемый лидер преступной группы по делу об исчезновении 22-летней россиянки и её 17-летнего брата в Паттайе 26 июля после поездки на арендованном мотоцикле, который позже нашли разобранным и закопанным в лесу у кладбища.Камеры зафиксировали слежку за ними, а девушка перед исчезновением предупреждала родственницу о слежке. Главные подозреваемые — Тхану Киттхонг и Тхонгчай Сринил, причём первый ранее судим за похищение детей, хранение оружия и покушение на убийство.

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Вероника Бакумченко
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