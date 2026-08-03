Земля устроила встряску у Неаполя: Появились кадры последствий мощного толчка

Кадры из итальянского Поццуоли показали последствия землетрясения, которое произошло в районе Неаполя. На видео попали повреждённые здания и следы разрушений после подземных толчков. Ролики стали публиковать местные жители в соцсетях.

Последствия землетрясения в Неаполе. Видео © Х / AlertesNewsFR

Удар стихии пришёлся на район поздним вечером в пятницу. Очаг располагался на глубине около трёх километров, после чего специалисты зафиксировали несколько последующих толчков. В результате происшествия травмы получили 26 человек. Пять жителей были доставлены в больницы, остальные пострадавшие получили необходимую помощь на месте.

Опасаясь новых разрушений, власти организовали эвакуацию около 300 человек. Основной ущерб пришёлся на Поццуоли, где повреждения получили здания, а некоторые пустующие постройки обрушились. Экстренные службы также сообщили о случаях оползней в районе происшествия. Специалисты продолжают наблюдать за сейсмической и вулканической активностью в Кампи Флегрей и рекомендуют жителям сохранять осторожность.

Ранее в окрестностях Неаполя зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, которое стало самым мощным для этой территории за последние четыре десятилетия. Сильнее всего колебания ощущались в районе Кампи Флегрей — вулканической зоны, расположенной примерно в шести километрах от Неаполя. Толчки почувствовали жители самого города и близлежащих населённых пунктов.