В Неаполе произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение, пострадал 21 человек

В районе Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое стало самым сильным за последние 40 лет для этой территории. В результате природного явления пострадал как минимум 21 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, пишет Corriere Del Mezzogiorno.

В Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,7. Видео © Х / Mario Nawfal

Эпицентр толчков располагался в районе Кампи Флегрей — вулканической зоны примерно в шести километрах от Неаполя. Подземные колебания ощутили жители города и ближайших населённых пунктов.

Землетрясение привело к повреждению жилых зданий, частичному обрушению высоковольтной опоры и перебоям с электроснабжением в районах Фуоригрота и Баньоли. Также временно остановили движение поездов, а порт Поццуоли закрыли из-за трещин на подъездных путях.

После основных толчков власти зафиксировали ещё одно землетрясение магнитудой 3,8. В пострадавших районах организовали пункты помощи, где жителям предоставляют воду и необходимые предметы.

Ранее жители Камчатки почувствовали подземные толчки после землетрясения в Тихом океане. Сейсмологи зарегистрировали колебания магнитудой 5,8 у юго-восточного побережья полуострова.